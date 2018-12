"Datele statistice publicate recent de Institutul National de Statistica si Eurostat confirma faptul ca economia romaneasca continua sa aiba performante. In trimestrul III al acestui an, cresterea economica s-a accelerat semnificativ, cu 1,9% fata de al doilea trimestru al anului 2018, fiind cea mai ridicata crestere trimestriala din acest an. Mai mult, Romania a avut a doua cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana in trimestrul III din 2018. In primele noua luni ale acestui an s-a inregistrat in Romania un PIB suplimentar in valoare de 64 miliarde lei, fata de 62,8 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului 2017 si doar 36,1 miliarde lei in primele noua luni din 2016 ", a afirmat Viorica Dancila.

Premierul a adaugat ca mai mult de jumatate din cresterea economica inregistrata in trimestrul III al acestui an "provine din industrie si agricultura, ceea ce denota o crestere sustenabila".

"Daca avem in vedere ca exporturile s-au majorat cu 10% in ultimele luni, putem spune ca economia romaneasca isi imbunatateste si competitivitatea, castigand noi piete externe", a spus Dancila.

Premierul s-a referit si la situatia la zi privind inflatia, scrie Agerpres.



"Si pentru ca unii analisti si oameni politici sustin ca inflatia creste si ca acest lucru afecteaza populatia, tot Institutul National de Statistica le-a aratat de curand ca in luna noiembrie, preturile au fost mai mici decat in luna octombrie. Ca urmare, inflatia anuala a ajuns la 3,43%, fata de 4,25% in luna octombrie 2018 si 5,03% in luna septembrie 2018", a mai declarat Dancila.