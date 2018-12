"Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, apreciind ca acestea sunt de natura a aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 11, art. 26 si art. 53 din Constitutie referitor la dreptul international si dreptul intern, dreptul la viata intima, familiala si privata, respectiv restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati, raportate la art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale privitor la dreptul la respectarea vietii private si de familie, motivat de faptul ca nu pastreaza un just echilibru intre interesele concurente, anume: interesul statului in legatura cu ordinea publica, dar si interesul persoanei de a-i fi garantata viata intima, familiala si privata", se arata intr-un comunicat transmis joi Agerpres.

Potrivit sursei mentionate, demersul Avocatului Poporului are drept finalitate punerea in acord a legislatiei interne in domeniul sanctiunilor disciplinare aplicate detinutilor cu reglementarile europene si internationale: Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Regulile penitenciare Europene si Ansamblul de reguli minime ale Natiunilor Unite privind tratamentul detinutilor, care stabilesc ca sanctiunile disciplinare sau masurile restrictive nu presupun interzicerea contactelor cu familia.

Cunoscand aceste tendinte europene si internationale, Avocatul Poporului isi exprima opinia ca includerea dreptului de a primi vizite in categoria drepturilor care pot fi ingradite si implicit aplicarea sanctiunii disciplinare constand in suspendarea dreptului la vizita afecteaza relatia detinutilor cu familiile si reduc rolul incluziunii sociale post-liberare a persoanelor private de libertate, precizeaza sursa citata.

Mai mult, arata Avocatul Poporului, articolul 39 din Ansamblul de reguli minime ale Natiunilor Unite pentru tratamentul detinutilor (Regulile Nelson Mandela) stabileste ca administratia penitenciarelor trebuie sa asigure proportionalitatea intre sanctiunea disciplinara si incalcarea pentru care a fost stabilita sanctiunea si trebuie sa tina evidenta tuturor sanctiunilor disciplinare impuse.



"Or, in conditiile in care chiar si abaterile disciplinare usoare, savarsite in mod repetat, pot atrage aplicarea sine die a masurii suspendarii dreptului la vizita, se ajunge in ipoteza in care restrangerea temporara a exercitarii dreptului la viata intima, familiala si privata capata caracterul unei ingradiri permanente a exercitarii acestuia, cu consecinta incalcarii cerintelor constitutionale ale articolul 53 din Legea fundamentala", afirma Avocatul Poporului.

"Potrivit principiului proportionalitatii, orice masura luata trebuie sa fie adecvata - capabila in mod obiectiv sa duca la indeplinirea scopului, necesara - indispensabila pentru indeplinirea scopului si proportionala - justul echilibru intre interesele concrete pentru a fi corespunzatoare scopului urmarit. Astfel, in vederea realizarii testului de proportionalitate, trebuie, mai intai, sa se stabileasca scopul urmarit de legiuitor prin masura criticata si daca acesta este unul legitim, intrucat testul de proportionalitate se va putea raporta doar la un scop legitim", mai arata sursa citata.

Avocatul Poporului considera ca, astfel cum este reglementata, masura suspendarii dreptului la vizite nu respecta principiul proportionalitatii, deoarece, in activitatea sa, desfasurata ca Mecanism pentru Prevenirea Torturii, a constatat ca sanctiunea constand in suspendarea dreptului de a primi vizite are o pondere foarte mare, in conditiile in care apare, in mod uzual, corelarea acesteia cu suspendarea altor drepturi.Avocatul Poporului apreciaza ca masura suspendarii dreptului la vizita, ca sanctiune disciplinara, nu apare ca fiind proportionala cu scopul legitim urmarit din perspectiva relatiei existente intre interesul general invocat si cel individual.