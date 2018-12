"Daca va fi o Ordonanta va fi cu trei elemenete, doua parti cu trei elemente. I. Modificari la Codul Penal si II. Modificari la Codul de Procedura Penala. Aceste modificari vizeaza cate trei elemente: modificari privind deciziile CCR, transpunerea unor directive si preluarea unora dintre solutiile legislative declarate constitutionale", a declarat ministrul Justitiei.

Chestionat de jurnalisti care este urgenta acestor modificari, raspunsul sau a fost: "Urgenta era de anul trecut. Intrebarea dumneavoastra nu produce efecte. Daca elaboram un draft, nu produce efecte, noi la minister putem elebora un draft, dar nu este decizia noastra daca el este sau nu promovat. Unii spun ce stiu, altii stiu ce spun".

"Era undeva in vara lui 2010 cand Parlamentul elaborase proiectul de lege pentru noua lege a Educatiei, trecuse de Camera Deputatilor si urma votul final la Senat. In momentul acela, Guvernul a venit si a elaborat un proiect de lege propriu pe care l-a promovat, Curtea a spus ca nu poate Guvernul sa preia de la legiuitori un act normativ aflat in adoptare finala. Astazi, daca vorbim de OUG pe coduri penale, Guvernul nu va veni sa inlocuiasca cele doua cpduri cu alte coduri, cum era atunci cand legea Parlamentului era inlocuita cu OUG Guvernului. De data asta, Guvernul, daca va veni, nu va veni sa inlocuiasca acet Cod Penal cu altul, va veni cu modificari la ceea ce este in vigoare si va ramane in vigoare", a mai spus el, citat de realitatea.net.

"Guvernul nu va veni sa inlocuiasca cele doua coduri cu altele, va veni cu modificari la ceea ce este in vigoare si va ramane in vigoare", a conchis Toader.