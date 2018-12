"Operationalizarea Parchetului European este o prioritate a momentului, este o prioritate a presedintiei Consiliului UE. In 2016, dupa ani de cercetare stiintifica, impreuna cu alti procurori generali din UE am publicat o scrisoare apel, aratand necesitatea infiintarii Parchetului European prin cooperare consolidata, respectiv acordul a cel putin 9 state membre (...) Regulamentul a fost aprobat de Consiliul JAI in octombrie 2017, Romania fiind unul din cele 20 state fondatoare. (...) A trecut deja un an de cand baza legislativa a Parchetului European a fost definitivata. Pentru ca aceasta institutie europeana sa functioneze efectiv trebuie insa ca statele membre, inclusiv Romania, sa parcurga inca o etapa dificila, marcata de eforturile de operationalizare a acestui parchet supranational", a spus Lazar, la Conferinta europeana Impactul Regulamentului UE privind instituirea Parchetului European, potrivit stiripesurse.ro.

Lazar s-a declarat un sustinator al Parchetului European inca de la aparitia acestui concept.

"Personal, sunt un sustinator al Parchetului European inca de la aparitia ideii in corpus iuris, astfel incat sunt convins la prima evaluare a acestui nou organ al UE in 2022 rezultatele obtinute vor fi importante, ar trebui sa trecem apoi la extinderea competentelor Parchetului European si la celelalte tipuri de infractiuni la care face referire art. 86 alin. 4 din Tratatul privind functionarea UE, infractiunile grave de natura transfrontaliera si cele care afecteaza mai multe state membre", a adaugat procurorul general.