"O greseala pe care o face PSD in momentul de fata e ca a introdus in functionarea sa delictul de opinie. Un partid mare nu poate sa functioneze cu un singur punct de vedere. E de neinteles cum un partid la guvernare, in loc sa adune oameni, sa adauge primari, consilieri, elimina felii de partid, ceea ce duce la o limitare a fortei lui", a spus Adrian Nastase, potrivit Antena3.ro.

Adrian Nastase crede ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa fie mai ferma in raport cu ministrii si ca "uneori a exagerat cu sentimentele de loialitate".