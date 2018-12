"Pe legislatia penala nu sustinem, daca depinde de noi. Sigur, nu suntem la guvernare, dar nu sustinem adoptarea unor masuri, unor demersuri, prin Ordonante de Urgenta.

A fost gresit si in 2016, cand Guvernul tehnocrat a adoptat o asemenea masura, a modificat Codul Penal si cel de Procedura Penala prin OUG. Ar fi gresit si de data aceasta, daca s-ar face, chiar daca sunt articole declarate constitutionale. De aceea avem Parlament, este un proiect legislativ care se intoarce in Parlament de la CCR. Parlamentul este indrituit sa faca acele modificari care pot fi facute, pentru a fi constitutional proiectul. Deci intr-un cuvant, nu am sustine o asemenea modalitate de modificare a legislatiei penale", a spus Cseke Attila, citat de hotnews.ro.