"Nu stim (daca ordonanta va fi adoptata pana la finele anului - n.r.), pentru ca trebuie examinat. As aminti ca anul trecut, sper sa nu gresesc - pe 18 august 2017 - Guvernul adopta un proiect de lege pentru modificarea Codului penal, in acord cu deciziile CCR si pentru transpunerea Directivei privind confiscarea extinsa. Proiectul de lege a fost in dezbatere, in transparenta decizionala, l-a adoptat Guvernul si l-am trimis in Parlament, la comisia speciala (n.r. - pentru modificarea legilor justitiei). Acolo, comisia speciala, sigur are competente constitutionale, si a adaugat multe alte solutii, dintre care unele constitutionale - s-a dovedit- altele neconstitutionale. Prin urmare, de la Justitie a plecat doar proiectul lege pentru modificarea Codului penal in acord cu deciziile CCR si confiscarea extinsa. Mai departe, este competenta legiuitorului", a declarat Toader, potrivit dcnews.

Toader a spus ca anul trecut, de la Ministerul Justitiei a plecat proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedura penala in acord cu deciziile CCR, in acord cu transpunerea Directivei privind transpunerea si consolidarea prezumtiei de nevinovatie.

"Proiectul a fost adoptat de Guvern si trimis la Parlament. Parlamentul are libertatea si a adaugat si alte solutii. In momentul acesta analizam sa vedem in ce masura reluam proiectele de anul trecut, pentru ca exista jurisprudenta CCR, inca din 2009, care spune asa: se justifica urgenta adoptarii unei Ordonante de urgenta in vederea transpunerii unei Directive europene pentru evitarea procedurii de infringement. Ceea ce inseamna ca aproape ne putem intoarce la ceea ce anul trecut de la Ministerul Justitiei am propus, Guvernul a fost de acord si a trimis Parlamentului", a explicat ministrul Justitiei.