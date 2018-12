Klaus Iohannis sustine ca deja Curtea Constitutionala s-a pronuntat o data asupra acestei legi pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016, iar Parlamentul a facut mai mult decat sa transpuna decizia CCR in prevederile declarate neconstitutionale ale actului normativ. Parlamentul, sustine seful statului a eliminat unele articole sau a modificat altele care nu au au legatura cu cererea de reexaminare formulata de Iohannis.

"La data de 4 ianuarie 2018, Presedintele Romaniei a formulat o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, solicitand instantei constitutionale sa constate ca Parlamentul a adoptat aceasta lege cu nerespectarea dispozitiilor privind limitele reexaminarii, asa cum acestea sunt prevazute de art. 77 alin. (2) din Constitutie, precum si cele ale art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala referitoare la calitatea legii", se arata in comunicatul transmis de Administratia Prezidentiala.

Iohannis vrea ca Parlamentul sa nu mai aiba sansa de a reexamina legea

In acest mod, se poate crea o situatie absurda, susceptibila de abuz, in care Parlamentul dobandeste dreptul de a reexamina aceeasi lege in mod repetat, in timp ce Presedintele Romaniei are, in temeiul art. 77 alin. (2), dreptul de a solicita reexaminarea unei legi o singura data. De aceea, consideram ca este esential, in vederea pastrarii echilibrului constitutional, ca instanta constitutionala sa procedeze la solutionarea definitiva a acestei situatii si sa constate neconstitutionalitatea acestei legi in ansamblu, fara posibilitatea Parlamentului de a o mai reexamina.

"In considerarea argumentelor expuse, va solicit sa admiteti sesizarea de neconstitutionalitate si sa constatati ca prevederile Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii sunt neconstitutionale, in ansamblu", se arata in sesizarea transmisa de Iohannis.