"Noi am promis ca majorarea punctului de pensie va fi la de la 1 iulie 2019. De ce nu va mai fi de la 1 iulie 2019, ci de la 1 septembrie 2019? Pentru ca a aparut o initiativa legislativa in Parlament care nu a fost prinsa in Programul de Guvernare, deci nici in calculul impactului bugetar si al evolutiei produsului intern brut si al cresterii economice, si anume acea lege cu recalcularea punctajului la grupele 1 si 2 de munca. Acea lege a intrat in aplicare la 1 octombrie 2018, iar noi ca un Guvern responsabil nu aveam decat sa o punem in aplicare. Atunci aceasta lege creeaza impact bugetar care nu a fost prevazut initial in Programul de Guvernare, dar pe care noi il vom gestiona ca atare si vom acorda pensionarilor, indiferent de data la care aplica aceasta crestere, si anume oricand vor fi recalculate pensiile in perioada 1 octombrie 2018 - 1 octombrie 2019. Practic, pensionarul va primi banii calculati cu 1 octombrie 2018, deci va primi diferentele de bani tot ca si cum ar fi intrat totul in aplicare de la 1 octombrie 2018. (...)

Cunosc problemele pensionarilor si o sa resping tot timpul declaratiile celor care spun ca nu sunt bani de pensii. Din punctul meu de vedere, sunt iresponsabili. Atunci cand o tara nu-si va mai putea plati pensionarii, mai bine incuiem tara si plecam. Pensionarii nu merita acest tratament, acest impact emotional pe care il creeaza astfel de declaratii", a declarat Budai la Digi24.