"In primul rand, Ancuta Opre nu indeplineste criteriul competentei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si nici pe cel al vechimii de minim 10 ani in specialitatea aceluiasi domeniu.

In al doilea rand, PSD-ALDE nu au respectat procedura de numire. Biroul Permanent al Senatului nu a notificat toate grupurile parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului pentru a obtine propuneri din partea acestora pentru functia de presedinte al A.N.S.P.D.C.P., conform regulamentului. Grupul parlamentar al USR din Camera Deputatilor nu a primit hotararea adoptata de Biroul Permanent al Senatului in sedinta din 29 octombrie 2018 si prin urmare a fost privat de posibilitatea de a face o astfel de nominalizare.

In al treilea rand, numirea doamnei Opre s-a facut fara votul majoritatii senatorilor. La sedinta din 26 noiembrie, au votat 91 de senatori, dintre care 63 pentru, 27 impotriva si o abtinere, dupa care doamna Ancuta Oprea si-a depus juramantul in Plenul Senatului.

Astfel s-au incalcat dispozitiile Legii 102/2005, Art. 7, alin. (3), potrivit caruia ‘Numirea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere se face cu votul majoritatii senatorilor’. Cerinta majoritatii absolute pentru aceasta numire reiese cu claritate din lege, cerinta care ar fi putut fi indeplinita numai in situatia in care 69 de senatori ar fi votat pentru numirea doamnei Ancuta Opre in functia de presedinte al A.N.S.P.D.C.

Toti senatorii USR au votat impotiva numirii doamnei Ancuta Opre in functia de presedinta a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). USR considera aceasta numire intr-un nou mandat drept o rasplata pentru felul in care Ancuta Opre stie sa foloseasca institutia in interesul PSD, obedienta demonstrata atunci cand aceasta a semnat notificarea-amenintare trimisa jurnalistilor de la RISE Project, in urma dezvaluirilor privind dosarul TelDrum.

«In timpul audierilor din Comisia juridica, de numiri, disciplina si imunitati, doamna Opre a demonstrat ca nu are cunostinte nici despre jurisprudenta CEDO in domeniu si nici nu poate intelege dreptul legitim al cetatenilor de a fi informati cu privire la fapte si persoane de interes public. In scurta prezentare pe care si-a facut-o in plenul Senatului, inainte de vot, doamna Opre a aratat, in schimb, ca stie sa fie parcimonioasa cu adevarul si nu ne-a dezvaluit si acele aspecte care ar fi putut sa o faca, moralmente macar, incompatibila cu detinea functiei», spune Senatorul USR, Vlad Alexandrescu, liderul grupului senatorilor USR

In timpul audierilor din Comisia juridica, de numiri, disciplina si imunitati, intrebata de cazul Rise Project, doamna Ancuta Gianina Opre, persoana urmarita penal de procurorii DNA intr-un dosar ANRP, s-a dovedit incapabila sa faca diferenta dintre viata privata a unei persoane si dreptul presei de a publica informatii despre persoane de interes public", se arata intr-un comunicat USR.