"Vom incepe anul 2019 cu un moment de importanta istorica. Preluam in premiera presedintia rotativa a Consiliului UE. Este unul dintre acele evenimente cu care ne intalnim rar in viata si pentru Romania este cea mai prestigioasa pozitie de politica externa, de la Principatele lui Cuza pana astazi. Ar fi trebuit sa fie momentul pentru noi in care sa demonstram la nivel european cel putin compententa si atasament fata de valorile europene. Ar trebui sa aratam lumii ca suntem angajati ireversibil pe calea integrarii europene si mai ales ca ne putem asuma cu responsabilitatea pozitia pe care o avem. Din pacate, insa, avem emotii mari. Si nu doar noi, si nu doar dumneavoastra - majoritatea, si nu doar noi - Opozitia, sau Romania, dar au emotii si partenerii nostri, are emotii foarte mari si UE, si institutiile acesteia. Pentru ca Romania este in prezent un mare semn de intrebare. Si suntem in aceasta situatie si acest semn de intrebare vine din faptul ca in Romania sunt puse sub semnul intrebarii independenta sistemului judiciar. Este pus sub semnul intrebarii statul de drept. Si este, de fapt, pus sub semnul intrebarii insusi viitorul nostru european ca stat membru inca al UE.



(...) La nivel politic nu suntem pregatiti, la nivel tehnic nu suntem tocmai pregatiti, iar la nivel logistic si de infrastructura doar o minune si acea Lege a lui Murphy, 'ca daca nu ar fi ultimul minut nu s-ar face nimic', ar putea sa ne faca sa avem o imagine de minima credibilitate.

Vom avea o presedintie fara mize, fara tinte asumate, un organism care va functiona permanent in stare de avarie", a spus Barna, citat de stiripesurse.ro.