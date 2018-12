"Un discurs corect din punct de vedere al limbajului de lemn bruxellez, dar care nu pune degetul pe nimic din ceea ce inseamna prioritatile Romaniei. As mai pune o intrebare: doamna premier nu a simtit nevoia sa primeasca un mandat de la Parlamentul Romaniei in vederea exercitarii presedintiei Consiliului UE? Discursul de azi al doamnei prim-ministru a fost corelat cu punctul de vedere al presedintelui? Pentru ca Uniunea va functiona sase luni cu presedinte care merge la Consiliul European si are puncte de vedere si cu un Guvern care merge la Consiliul Uniunii Europene si are puncte de vedere.

Din discursul premierului am inteles ca a detine presedintia rotativa se limiteaza la a fi un facilitator. Total gresit. Esti un negociator, esti un facilitator de intalniri la Sibiu si la Bucuresti, daca vrei, dar ai puncte de vedere extrem de precise in Consiliul UE. Deci nu as vrea sa plecam de la premisa ca suntem doar niste organizatori de intalniri, ci avem misiunea de a stabili puncte de vedere si de a ni le sustine si de a ne face aliante pentru a obtine obiectivele pe care ni le-am fixat. Din intalnirea de azi constat ca nu ne-am fixat niciun obiectiv. Spre exemplu, pentru formatiunea 'Justitie si Afaceri interne', care sunt solutiile presedintiei rotative pentru limitarea migratiei? Ar fi trebuit sa auzim aici. Sau care sunt solutiile presedintiei rotative pentru ca Romania si Bulgaria sa intre in Schengen? Sau care sunt solutiile presedintiei rotative pentru diminuarea riscului terorist in UE?", a spus Basescu, citat de romaniatv.net.