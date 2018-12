"Nu, nu am emotii, pentru ca am incredere in sustinerea intregii coalitii, am increderea colegelor si colegilor mei, am incredere in responsabilitate. Pentru ca, sa nu uitam, depunerea motiunii este un act de care Opozitia poate sa uzeze, este dreptul lor, este un drept legitim si asta si fac. Dar sa nu uitam ca aceasta motiune se depune cu doua saptamani inainte de preluarea presedintiei, ceea ce da un semnal care nu cred ca ne face bine. Dar, foarte bine, dansii vor sa o depuna. Este dreptul dumnealor. Eu repet: nu am emotii pentru ca am convingerea ca acest Guvern, sustinut de coalitia de guvernare, a condus tara intr-o directie buna", a afirmat Dancila, miercuri, la Parlament, potrivit Agerpres.

Intrebata ce conteaza pentru ea, vointa personala sau vointa politica, Dancila a raspuns: "Amandoua. Dar dupa cum stiti sunt in cadrul unui partid politic, sunt presedintele executiv al PSD, in acelasi timp trebuie sa am certitudinea ca deciziile pe care le iau, le iau corect si cred in ele".

Opozitia va inregistra motiunea de cenzura vineri, la Parlament, a anuntat, miercuri, presedintele USR, Dan Barna.