El a tinut sa mentioneze ca au fost stranse 163 de semnaturi.

"Motiunea de cenzura este necesara si asteptata pentru societatea din Romania si pentru situatia in care se afla tara. (...) Vom inregistra motiunea vineri, pentru a avea posibilitatea ca luni sa fie prima citire a motiunii in Parlament si apoi undeva, probabil, joi sa fie votul motiunii, astfel incat sa existe un termen suficient pentru dezbateri in spatiul public pe aceasta motiune, care contine toate argumentele pentru care Guvernul Dragnea - Dancila trebuie sa plece de la conducerea Romaniei", a spus Barna, citata de jurnalul.ro.

"Guvernul Dragnea - Dancila poate sa cada, poate fi inlocuit, totul este o chestiune de vointa politica. Partidele de Opozitie au demonstrat ca au tenacitate, consecventa, oameni profesionisti, vointa politica si de maine poate fi pus pe masa Romaniei un program de guvernare, astfel incat fiecare roman sa simta ca Guvernul decide si gestioneaza pentru el si nu pentru un grup restrans de infractori si oameni fara discernamant", a spus si Turcan.