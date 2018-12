"S-a demonstrat ca avem majoritate calificata peste 165 de voturi. Matematica la clasa pregatitoare se invata", le-a spus Iordache reprezentantilor Opozitiei.

Daniel Suciu, liderul deputatilor PSD, a subliniat ca, de fapt, reprezentantii Puterii au avut 200 de voturi si nu 165, noteaza bursa.ro.



"Cu zero de la USR, cu zero PMP si cu zero de la PNL am reusit astazi sa votam cu 200 de voturi, nu cu 165. Luati aminte", le-a precizat Suciu parlamentarilor Opozitiei.