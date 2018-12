"Anul 2018 a fost marcat, in acest sistem, de modificarea legilor de organizare si functionare a sistemului judiciar si a legislatiei penale, care inca este in curs. Am avut un an dificil, cu multe cumpane pentru sistemul judiciar din Romania, care, din pacate, sunt departe de a se fi epuizat. Punerea in acord a acestor acte normative cu standardele europene este obligatorie si va prezenta o provocare pentru perioada urmatoare. In cadrul acestui demers, Consiliului Superior al Magistraturii ii va reveni o misiune deosebit de importanta ce presupune, mai mult ca niciodata, afirmarea rolului sau constitutional de garant al independentei justitiei. Desi ne-am aflat intr-un context complicat, CSM a ramas un factor de echilibru, reusind sa actioneze cu echidistanta fata de actorii implicati. Va rog sa continuati cu aceeasi determinare, sa fiti permanent racordati la vocea interioara a sistemului care reclama cu tarie necesitatea apararii si consolidarii independentei activitatii judecatorilor si procurorilor, dar si a sistemului judiciar in ansamblu", a afirmat Iohannis la sedinta plenului CSM.

El a subliniat ca 'izolarea' si 'divizarea' corpului magistratilor nu duc la nimic productiv.

"Consider ca, in ceea ce priveste justitia, CSM poate si trebuie sa promoveze o viziune unitara si sa fie chiar el un exemplu de unitate si efort comun reunit in jurul principiilor si valorilor celor mai de pret ale unei democratii consolidate: independenta justitiei, separatia puterilor in stat, un echilibru al puterilor si o colaborare loiala intre acestea", a adaugat Iohannis.

Seful statului a aratat ca legislatia penala si legile justitiei modificate in 2018 au fost contestate, atat in interiorul sistemului, cat si de societatea civila, precum si de partenerii si aliatii externi ai Romaniei, scrie Agerpres.

"Forma finala a legilor justitiei adoptate de Parlament a facut obiectul unor opinii extrem de critice ale Comisiei de la Venetia, iar Parlamentul European a adoptat o rezolutie care a vizat direct Guvernul Romaniei. De asemenea, prin MCV Guvernul are de indeplinit noi conditionalitati. Toate acestea reprezinta premise mai mult decat ingrijoratoare. Aceste legi facute stramb au fost modificate imediat dupa promulgare si, chiar daca modificarile au raspuns partial unor nevoi punctuale ale sistemului, incoerenta de viziune asupra legislatiei si standardelor necesare sistemului de justitie a continuat sa genereze multiple consecinte negative", a sustinut Iohannis.

El a mentionat ca prezenta sa la sedinta CSM reprezinta o "incurajare institutionala", in contextul in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii isi alege miercuri noua conducere - presedintele si vicepresedintele.

"A fost un an foarte greu. Va felicit pe toti pentru echilibrul pe care ati reusit sa-l pastrati in sistem", a transmis presedintele Iohannis.

El a apreciat raportul de bilant al CSM ca fiind unul foarte bun si care reflecta 'o activitate bogata'.

"Va doresc pentru anul 2019, care nici acesta nu se anunta linistit, o activitate intensa, buna si de succes", a conchis seful statului.