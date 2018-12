"Nu exista lege la care sa nu se faca sesizare la CCR. Am transformat in momentul de fata Curtea Constitutionala in arbitrul politic al disputelor din Romania. In Franta, intr-un an, Curtea Constitutionala a fost sesizata de trei ori.

Eu nu cred ca intre Putere si Opozitie in Franta nu exista dispute, dar e o alta filosofie si acest stil de a sesiza Curtea Constitutionala pentru orice lege a devenit o practica regretabila in ultimii doi, trei ani. Si in trecut CCR a fost sesizata. Zilele trecute am luat o decizie a CCR care purta numarul 611 pe anul acesta. Nu vi se pare ca nu e normal? Nu sunt numai (sesizari - n.r.) din Parlament, sunt si de la alte institutii si exceptii din dosare si presedintele. Toata lumea!", a spus Tariceanu, citat de bursa.ro.