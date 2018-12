"Rolul Romaniei in UE si asumarea valorilor europene trebuie sa fie reflectate si in plan intern, prin coerenta politicilor publice. In domeniul justitiei, CSM ii revine un rol activ in aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din calitatea de stat membru al UE. In 2018, romanii v-au fost alaturi in apararea independentei justitiei si veti avea cu siguranta si in viitor un aliat in fiecare cetatean care isi doreste un viitor mai bun, un viitor la baza caruia nu poate sta nimic altceva decat o justitie independenta, dreapta si eficienta. Justitia independenta este cea mai importanta reduta impotriva arbitrariului puterii, iar dvs., membri ai CSM, aveti o misiune extrem de grea, care inseamna, pe de-o parte, sa militati pentru asigurarea stabilitatii actului de justitie si, pe de alta parte, sa actionati impotriva atacurilor la adresa independentei judecatorilor si procurorilor, indiferent de unde vin aceste atacuri.

Va reasigur de sprijinul meu neconditionat pentru a garanta buna functionare si independenta justitiei in beneficiul direct al romanilor. Din acest punct de vedere, aveti in mine un partener. Va indemn sa ramaneti dedicati misiunii dumneavoastra nobile, va doresc mult succes pentru anul care vine", a declarat Iohannis, citat de jurnalul.ro.