"Ieri si astazi nu am observat ca nu ar fi avut majoritate coalitia si ceea ce facem noi in aceasta relatie cu coalitia si eventual cu Opozitia este cu totul si cu totul altceva. Guvernul are sustinere in Parlament, asa am inteles daca ma uit pe cifre, fiindca motiunea de cenzura si bugetul se voteaza in Camere reunite, au majoritate fara noi, fara grupul minoritatilor nationale, la Senat exista majoritate confortabila, deci din acest punct de vedere lucrurile nu s-au schimbat in mod esential", a spus Hunor, citat de antena3.ro.

El a tinut sa precizeze ca UDMR sustine proiectele in functie de interesul public.

"Acele proiecte despre care credem ca suntem bune pentru societate le vom vota, acolo unde trebuie sa depunem amendamente, vom depune amendamente si le vom sustine cu argumente si acolo unde consideram ca lucrurile nu trebuie sa primeasca votul nostru, nu vor primi votul nostru. Cum a fost si legea privind adunarile publice, la solicitarea noastra anumite prevederi au fost anulate", a adaugat liderul UDMR.