"Domnul presedinte al UDMR a fost prezent alaturi de mine, la Hamburg, la Congresul CDU. Garantiile nu le putem da, vom vedea foarte clar care va fi pozitia fiecarui partid din structura parlamentara. Ce incercam noi sa facem este sa ii convingem de justetea motiunii de cenzura, de necesitatea absoluta ca Romania sa aiba parte de un guvern normal, format din oameni competenti, format din oameni care sa aiba capacitatea sa gestioneze domeniile aferente ministerelor si mai ales sa aiba capacitatea sa gestioneze toate dosarele Uniunii Europene pe care le vom prelua odata cu preluarea presedintiei Consiliului UE.

Asteptam pozitionarea lor. Mi s-ar parea corect ca UDMR, care este partenerul nostru in Partidul Popular European, sa se abtina de a mai fi alaturi de socialisti si de ALDE, cu atat mai mult cu cat PSD si ALDE sunt de fapt paria familiilor lor politice si, in mod evident, care calca in picioare orice principiu care sta la baza functionarii UE. Si in electoratul care a votat UDMR exista o nemultumire profunda fata de acest guvern si aproape o lipsa totala de incredere in liderul PSD, Liviu Dragnea", a declarat Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL, potrivit Romaniatv.net