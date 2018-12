"Curtea de Conturi TREBUIE sa intervina URGENT!

Gruparea organizata si toxica, PSD+ALDE, calca in picioare legislatia din Romania.

Cel mai recent exemplu, plata pensiilor din Fondul de Rezerva la dispozitia guvernului.

Sa va explic ce mizerie au facut. Si o sa intelegeti cat sunt de disperati, dar si dimensiunea dezastrului in care au aruncat tara.

Legea finantelor publice si legea responsabilitatii fiscale arata clar ca in Romania data limita pana la care se pot face rectificarile bugetare este 30 noiembrie.

PSD+ALDE stiu dimensiunea dezastrului si stiu ca au nevoie sa transfere fonduri in decembrie pentru pensii, salariil, primari suparati pe Dragnea etc.

La rectificarea bugetara au pus 700 milioane lei in Fondul de Rezerva la dispozitia guvernului. Atentie. Este vorba de 150 milioane euro la dispozitia lui Dragnea pentru o singura luna!!!!!! Are omul nevoie sa ramana la putere si stie ca il costa. Si pentru ca nu da din banii lui, da oricat.

Sa revenim. Aici incepe golania.

Dupa 30 noiembrie banii din FR puteau fi transferati doar dupa cum spune Curtea de Conturi care citeaza din legea finantelor publice 500/2002

“Conform art. 30 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului este destinat pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute ale unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, aparute in timpul exercitiului bugetar, pentru a asigura functionarea coerenta a bugetelor acestor ordonatori si pentru echilibrarea bugetelor locale.”

Dar PSD+ALDE aveau nevoie sa plateasca pensii din banii astia.



Asa ca in OUG 102/2018 au facut cea mai mare mizerie si au introdus un articol care le permite si acest lucru. (art 9 ).

Altfel spus PSD +ALDE si-a dat dreptul sa faca cate rectificari bugetare doreste in afara legilor care guverneaza aceasta tara. Prima rectificare a fost transferul a 43.236.000 de lei din Fondul de rezerva al guvernului catre bugetul de pensii pentru plata pensiilor. La doar cateva zile dupa rectificarea bugetara. Si mai urmeaza. Pana la 700 milioane lei mai este loc.

Noi toti respectam legile, ei nu. Ei s-au obisnuit sa nu respecte legile si nici sa nu raspunda pentru asta.

Bineinteles ca daca aduceau aceasta ordonanta in Parlament am fi introdus amendamente sa o corectam. Dupa aceea am fi atacat la CCR daca ne respingeau amendamentele.

Da, putem sa sesizam avocatul poporului acum. Stiti foarte bine ca nu va conta.

Ramane o singura institutie care trebuie sa demonstreze ca nu este aservita lui Dragnea si gastii lui de infractori.

Curtea de Conturi trebuie sa intervina URGENT! Daca este cazul, asa cum are dreptul, trebuie sa faca si dosar penal. Acesti oameni trebuie sa raspunda pentru ca folosesc banii publici in scopuri personale.

Pentru a ma asigura de interventia CC, voi face si o sesizare cu datele pe care le-am prezentat aici. Trebuie sa oprim jaful din banii publici al gastii PSD+ALDE!

P.S. Ii multumesc colegului meu Dan Vilceanu pentru ca mi-a atras atentia asupra hotararii de guvern", a scris Florin Citu pe Facebook.