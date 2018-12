Augustin Zegrean invoca Decizia 1431/2010, cea care a stabilit ca exista un conflict juridic de natura constitutionala dupa ce Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament pe legea educatiei.

"Acea decizie arata ca un proiect de lege aflat in procedura parlamentara nu mai poate fi preluat de Guvern si transformat in Ordonanta de Urgenta. Unica autoritate legislativa a tarii este totusi Parlamentul. Guvernul poate emite ordonante numai in situatii extraordinare, cand reglementarea nu poate fi amanata, este foarte urgenta. Nu poti sa spui ca modifici un articol din codul penal, sa zicem definitia pe abuz in serviciu, pentru ca e o problema atat de urgenta incat sa justifice adoptarea unei Ordonante", a explicat Zegrean, potrivit Hotnews.ro.

Zegrean sustine ca adoptarea unei astfel de Ordonante este un caz clasic de conflict de natura constitutionala.

"Nu poti sa scoti dintr-un act normativ si sa dai o parte din articole prin Ordonanta, altele prin lege in Parlament. Inseamna ca Guvernul se suprapune pe atributiile Parlamentului. Acesta ar fi un conflict clasic de natura constitutionla - o institutie a intrat peste o alta institutie. In momentul in care Parlamentul a inceput dezbaterea pe un act normativ, din acel moment nu i-l mai poate lua nimeni. Este conflict juridic de natura constitutionala daca ei preiau din legea aia si trec prin Ordonanta de Urgenta. E ca si cum ti-ar fura cineva carnatul din fasole", a concluzionat Augustin Zegrean.