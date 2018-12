"Nu am vazut ordonanta. Nu am discutat acest lucru nici in coalitie, nici cu reprezentantii Guvernului, in speta cu ministrul Justitiei, ca sa am informatii pe baza carora sa fac un comentariu. Nu discut despre chestiuni ipotetice.

Sunt convins ca ministrul Justitiei va veni sa ne informeze cu punctul sau de vedere si daca va face acest lucru, daca va considera necesar, ca e un subiect important, o sa va spun care este parerea mea. In momentul in care voi fi informat despre aceasta chestiune pot spune un punct de vedere", a spus Calin Popescu Tariceanu, potrivit Digi24.