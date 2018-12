"Am votat ieri in unanimitate in Comitetul Executiv (...) ca tot ce este in Codul de procedura penala si Codul penal declarat constitutional, nu partial neconstitutional sau neconstitutional, intra in aceasta ordonanta de urgenta, pe de o parte, pentru ca au trecut cele 45 de zile la Cpp, pe de alta parte, pentru ca trebuie facute reparatii si CCR a spus ca asa trebuie facut. Deci, tot ce a fost declarat constitutional va intra in ordonanta de urgenta, ceea ce este partial constitutional sau neconstitutional se va discuta in comisia speciala. (...) Ordonanta se refera numai si numai la Codul penal si Codul de procedura penala. Cand va fi ordonanta pentru amnistie si gratiere se va numi ordonanta pentru amnistie si gratiere", a precizat Radulescu.

El a tinut sa mentioneze ca intotdeauna a sustinut necesitatea unei ordonante privind amnistia si gratierea.

"Totdeauna pentru orice fel de masura pe care trebuie sa o ia Guvernul, care este al acestui partid si al coalitiei, trebuie ca deciziile sa fie luate in partid. Adica nu poate cineva din Guvern sa ia o masura, alta decat dispune Comitetul Executiv. Sigur, daca se va discuta despre amnistie si gratiere care este necesara, atunci se va discuta in CEx, se va vota in CEx si se va cere Guvernului sa se faca ordonanta de urgenta. Nu prin Parlament, pentru ca prin Parlament am vazut ce inseamna si cu codurile, vrem sa facem niste modificari la coduri si cum am facut si la legile Justitiei si a durat un an", a completat el, citat de stirileprotv.ro.