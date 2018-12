"Am vazut o declaratie ieri a liderului USR (Vlad Alexandrescu - n.r.), destul de convingatoare, in asa fel incat de dimineata m-am uitat in hartii daca nu cumva am cerut gresit, dar nu am cerut gresit, am cerut corect sa se pronunte Biroul permanent pe cererile senatorilor care nu sunt membri ai Comisiei juridice. S-a pronuntat Biroul permanent ieri si au decis sa acorde un termen de zece zile in care cine doreste sa vada dosarul dintre membrii Senatului sa poata face acest lucru in cadrul spatiului special alocat in Comisia juridica si dupa semnarea unui acord de confidentialitate. Senatorii vor vota in plen cu privire la aceasta solicitare de incuviintare a urmaririi penale sau nu si atunci oamenii vor sa stie despre ce este vorba. Noi o sa avem o procedura in cadrul comisiei de acces la dosar, in asa fel incat incepand de astazi timp de zece zile orice membru al Senatului care doreste sa vada acest dosar poate sa o faca in cadrul spatiului amenajat in Comisia juridica. (...)

Noi am cerut Biroului permanent sa se pronunte cu privire la cererea formulata de trei colegi senatori care nu sunt membri ai Comisiei juridice de a avea acces la dosar efectiv. Si, de asemenea, am cerut Biroului permanent sa se pronunte daca va admite aceasta cerere cu privire la termenul in care sa poata fi studiat dosarul, sa nu fie un termen sine die, adica sa nu ne trezim peste o luna de zile ca mai sunt si alti colegi care vor sa studieze dosarul si sa nu poata face acest lucru", a spus Cazanciuc, citat de dcnews.ro.