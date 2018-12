"Stiti cum e vorba aia, dupa ce te-ai fript cu ciorba, sufli si-n iaurt. Intotdeauna, cand PSD are o initiativa in domeniul justitiei, trebuie sa fim cu ochii in patru, pentru ca ne putem astepta la orice fel de subterfugiu, pentru a face servicii penalilor din coalitia de guvernare. N-am vazut niciun text despre Ordonanta, sunt impotriva reglementarii, mai ales a domeniului politicilor penale, a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, prin intermediul OUG. (...)

De noua luni de zile, aproape in fiecare saptamana apar informatii despre emiterea unei Ordonante de Urgenta pe amnistie si gratiere. Pana astazi, nu a fost adoptata o astfel de Ordonanta. Adoptarea unei astfel de Ordonante practic ar scoate Guvernul Romaniei din Europa si ar genera niste consecinte dramatice asupra Romaniei la nivel european. Cred totusi ca in pragul preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, premierul si membrii Guvernului nu vor avea o iresponsabilitate atat de mare, incat sa emita un astfel de act normativ (...). Personal, nu pot sa cred ca acest Guvern ar putea sa comita o asemenea crima impotriva Romaniei", a declarat Orban la RFI, potrivit digi24.ro.