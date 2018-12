"Viorica Dancila si Tudorel Toader nesocotesc din nou Constitutia Romaniei. Eu cred ca cea mai potrivita pedeapsa pentru cei doi ar fi ca in vecii vecilor, adica atat cat vor trai dansii, sa li se interzica sa mai pronunte cuvantul Constitutie. (...) O lege de modificare a Codului de procedura penala si a Codului penal, legi care se afla in dezbatere in Parlament, vor fi adoptate prin Ordonanta de Urgenta. Nu s-a mai intamplat niciodata acest lucru, un asemenea dispret fata de prevederile constitutionale, fata de Parlament, fata de rolul Parlamentului Romaniei. (...)

Cei doi, avandu-l in spate pe Dragnea, nesocotesc intru totul Constitutia. Ma intreb cum vor justifica urgenta, cum vor justifica nevoia si cum vor justifica faptul ca altfel decat trecand prin aceasta OUG o modificare legislativa Romania si interesele fiecaruia vor fi vatamate intr-un fel sau altul? Constitutia Romaniei vorbeste despre delegare legislativa, adica permite in anumite conditii foarte restrictive ca si puterea Executiva sa legifereze. Ceea ce fac cei doi astazi este o bataie de joc la adresa Parlamentului Romaniei, nesocotesc cu totul separatia puterilor in stat si nu mai putem vorbi despre o colaborare loiala si de asemenea batjocoresc Constitutia Romaniei", a spus Cupsa la Parlament, potrivit dcnews.