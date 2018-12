"Aceasta lege a reusit, prin formula de calcul pe care am gasit-o si pe care am simulat-o un an de zile, sa rezolve foarte multe din inechitatile legii. Sigur ca dumnealor (reprezentantii sindicatelor - n.r.) au venit cu mai multe amendamente, unele dintre ele le luasem si noi in calcul, ne gandisem la ele inca din momentul in care s-a elaborat legea, numai ca pentru aceste amendamente mai era nevoie de inca 40 de miliarde de lei in plus la aplicarea pensiilor, peste 140 de miliarde cat a iesit impactul pe lege in anul 2022 si atunci obligatoriu ca trebuia sa gasim o formula care poata sa faca legea sa fie si sustenabila. Ea nu este o lege perfecta, cum ne-am fi dorit-o, pentru ca daca era o lege perfecta trebuia sa avem vreo 200 de miliarde in aplicare, in niciun caz 140. Daca ne gandim la faptul ca am pornit de la 56 de miliarde, atat era bugetul asigurarilor in 2016, si ajungem la 140, cred ca toata lumea intelege ca de fapt pensiile se dubleaza", a spus Olguta Vasilescu, conform dcnews.

Fostul ministrul al muncii a afirmat ca, in cazul in care aceasta lege va fi contestata de Opozitie la Curtea Constitutionala, "pensionarii vor fi afectati".

"Noi avem o crestere pe punctul de pensie, din 2016 pana in 2020, dubla, de la 871 de lei ajungem la 1.775 de lei, in interiorul mandatului nostru de parlamentari. In momentul in care ataci legea la CCR, ea nu mai poate sa intre in vigoare, automat ca dosarele celor 5 milioane de pensionari nu mai pot sa fie calculate in aceasta perioada de doi ani. Asta inseamna ca legea se va intinde mai mult pentru intrarea in vigoare efectiva. (...) La Senat, cand s-a dezbatut legea, au fost doar 13 voturi impotriva acesteia. Imi e greu sa cred ca cineva ar putea sa voteze impotriva unei legi care dubleaza pensiile. Ma refer aici la grupuri parlamentare in ansamblu, dar este posibil orice, pentru ca foarte probabil se gandesc ca vor ajunge la guvernare si nu isi doresc sa aplice aceasta lege a pensiilor din cauza impactului mare pe care il are si incearca prin orice tertipuri sa impiedice intrarea in vigoare a acestei legi", a mentionat Vasilescu.