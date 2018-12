"Este vorba de investitii pentru administratia locala, s-a discutat si la Neptun, dar bineinteles ca incepand din seara aia nu a mai tinut nimeni minte ce am discutat acolo, ca au venit alte subiecte mult mai importante trei luni de zile. In zilele urmatoare o sa vedeti in detaliu", a declarat Dragnea, potrivit stiripesurse.ro.

Liviu Dragnea a spus ca este vorba despre 10 miliarde de euro.

"Este un subiect foarte important, este o chestiune noua in Romania si nu vreau sa discut ca alti colegi de-ai mei despre ce va fi, cum va fi si daca va fi. Urmeaza ca astazi - maine sa fie finalizat si speram ca in prima sedinta de Guvern sa se adopte ordonanta de urgenta si dupa care ministrul Finantelor o sa va explice foarte bine", a adaugat presedintele PSD.