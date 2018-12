"Daca mai avea cineva vreo indoiala: OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD, nu in sedintele de Guvern. Liviu Dragnea i-a cerut, astazi, ministrului Justitiei sa elaboreze un OUG pe Codurile Penale. La aproape 30 de ani de la caderea comunismului, succesorul PCR se substituie din nou institutiilor statului. PSD se substituie atat Guvernului, cat si Parlamentului. Codurile trebuie dezbatute in Parlament, asa cum este normal intr-un stat democratic. Nu este nicio urgenta pentru a modifica legislatia penala, decat scaparea lui Dragnea, Tariceanu si a altor infractori cu dosare penale", a transmite presedintele USR Dan Barna, prin intermediul unui comunicat.

Comisia de la Venetia si Uniunea Europeana (prin raportul MCV) au spus clar ca legile de modificare a Codului Penal si de Procedura Penala trebuie dezbatute cu intreaga societate civila, cu specialistii in domeniu, nu adoptate in urma unei sedinte de partid, netransparent, in spatele usilor inchise, la comanda lui Liviu Dragnea.

USR considera ca ministrul justitiei nu mai are niciun fel de legitimitate sa elaboreze un OUG pe Codurile Penale

", a explicat senatorul USR George Dirca.

USR sustine ca PSD trebuie sa plece de la guvernare, pana nu transforma Romania in dictatura lui Dragnea. Cel mai probabil, urmeaza si amnistia si gratierea, cea mai marea dorinta a penalilor care au devalizat bugetul statului.

USR avertizeaza ca printre articolele considerate constitutionale de CCR sunt reducerea termenelor de prescriptie si redefinirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta.