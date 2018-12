"Nu am discutat asa ceva in Comitetul Executiv National (despre amnistie si gratiere -n.r.). Indiferent ce spun unii sau altii, amnistia si gratierea sunt prevederi constitutionale care sunt la indemana Parlamentului tarii, asa cum gratierea este la indemana presedintelui Romaniei.

PSD este un partid care impreuna cu structurile sale se poate gandi la un asemenea act de clementa fara niciun fel de problema, pentru ca acte de asemenea clementa s-au mai dat si in Polonia, Cehia, in Ungaria, in alte tari. Si de ce ar fi nevoie? Haideti sa ne gandim la seria de abuzuri comise in justitie si la seria de oameni condamnati nevinovati pe baza protocoalelor incheiate intre SRI si unitatile de parchet din Romania", a declarat Oprisan, potrivit Hotnews.ro.