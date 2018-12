"Eu cred ca mai degraba dorinta lor este dubla (a primarilor din aceasta alianta - n.r.). Pe de o parte, de a realiza niste proiecte concrete de colaborare, ceea ce eu cred ca este laudabil avand in vedere ca sunt patru municipii mari, situate intr-o regiune din care fiecare se considera ca face parte. Si in al doilea rand cred ca este o reactie la incapacitatea si impotenta actualei conduceri a PNL, de la care nemaiavand niciun fel de asteptare au hotarat ei cumva sa ridice steagul. Eu o pun in cheia aceasta.

Nu ma sperie in niciun fel asa-numitele comentarii secesioniste, separatiste. Asta mi se pare ca sunt totusi clare exagerari. Eu nu impartasesc punctul acesta de vedere. Nu cred ca in momentul de fata cineva cu scaun la cap se gaseste la o astfel de posibilitate. Nici nu vad de ce", a declarat Tariceanu, potrivit stiripesurse.ro.