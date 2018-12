"S-a evocat, s-a discutat, s-a hotarat ca Ministerul Justitiei sa analizeze, sa examineze in ce masura poate fi adoptata una sau pot fi adoptate doua ordonante de urgenta pentru transpunerea in legislatia penala, in Codul penal, respectiv, in procedura penala, a solutiilor legislative care au fost declarate constitutionale. Sigur, din moment ce solutiile respective au fost validate de catre Curtea Constitutionala ca fiind in acord cu exigentele constitutionale, inseamna ca ele pot intra pe fondul activ al legislatiei penale, procesual penale. Dumneavoastra faceti deosebirea intre controlul de constitutionalitate apriori, inainte ca legea sa intre in vigoare, si aposteriori, dupa ce legea a intrat in vigoare.

In cazul modificarii de la Codul penal, respectiv procedura penala, suntem in controlul apriori, inainte de promulgare, inainte de intrarea in vigoare, ceea ce inseamna ca solutiile validate considerate ca fiind constitutionale pot intra in fondul activ al legislatiei penale. Solutiile declarate neconstitutionale (...) trebuie ca emitentul legii sa le puna in acord cu Constitutia prin prisma deciziilor CCR. Asta vom face la Ministerul Justitiei. Voi vorbi cu colegii mei, vom lua partea din lege, solutiile constitutionale si vom vedea in ce masura le transpunem intr-o ordonanta care sa fie adoptata de Guvern", a precizat Tudorel Toader, potrivit jurnalul.ro.