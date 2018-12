"Daca domnul presedinte va avea disponibilitatea, daca va dori sa discutam despre aceste doua numiri, asa cum am procedat de fiecare data voi avea toata deschiderea de a purta aceasta discutie. Daca nu, nu avem decat o singura alternativa, aceea de a astepta hotararea Curtii Constitutionale, pentru ca am vazut ca domnul presedinte nu vrea sa faca nicio nominalizare pana la decizia Curtii Constitutionale", a declarat Viorica Dancila la finalul CExN al PSD, intrebata daca marti, inaintea sedintei CSAT, ia in calcul o discutie cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri de la Dezvoltare si Transporturi, conform dcnews.

Premierul s-a aratat "uimita" de declaratiile facute de Klaus Iohannis, pornind de la sesizarea CCR de catre Guvern pe tema numirii noilor ministri.

"M-a uimit foarte mult, si cred ca acest lucru nu trebuie sa se mai intample, declaratiile domnului presedinte care, pornind de la aceste nominalizari, care sunt atributul primului-ministru, a venit cu acele acuzatii si cu acele jigniri, sa spun, care cred ca nu trebuie facute, nu numai de presedintele Romaniei, dar cred ca de nimeni si impotriva nu numai a unei femei prim-ministru, ci impotriva oricarei femei. Deci, aceasta atitudine mi se pare o atitudine care nu trebuie sa o aiba presedintele Romaniei. Inca o data spun ca aceste lucruri nu fac decat sa adanceasca groapa, falia dintre presedinte, dintre institutia prezidentiala si primul-ministru si cred ca este ce ne trebuie cel mai putin in aceasta perioada in care ministrii au inceput sa preia Presedintia Consiliului UE", a adaugat Viorica Dancila.