"Noi am avertizat de la bun inceput ca toate cheltuielile pe care Guvernul le arunca in ochii oamenilor sunt pe fond nesustenabile. Aceasta este realitatea economica din Romania. Legea salarizarii unitare a bulversat intregul sistem de salarizare bugetara, a pus presiuni uriase pe administratiile publice, care vor ajunge in situatia fie de a nu putea suporta cheltuielile, fie de a taia de la investitii, fie de a face concedieri. La fel se intampla si cu legea pensiilor pe care, din nefericire, acum o folosesc intr-un mod cu totul si cu totul marsav si vreau sa retineti lucrul acesta.

In proiectul existent in Camera Deputatilor de lege a pensiilor exista articole vadit neconstitutionale, ceea ce inseamna ca acest Guvern, in frunte cu doamna Dancila, cea mai crasa mostra de incompetenta, promite pe de-o parte pensionarilor ca le vor creste pensiile si ca in Romania va curge lapte si miere, iar pe de alta parte, textele de lege sunt vadit neconstitutionale, nesustenabile financiar si discriminatorii pentru foarte multe categorii sociale de pensionari. Deci iar ne indreptam cu pasi repezi spre o uriasa frauda de incredere pe care o sustin in Parlamentul Romaniei si in Guvern cei din majoritatea PSD-ALDE", a mentionat Turcan, citata de jurnalul.ro.