"Nu este legea (pensiilor - n.r.) nici a Olgutei Vasilescu, nici a lui Marius Budai, este legea propusa de PSD - ALDE, noi o sustinem in forma care este, daca vor fi ceva amendamente vom discuta in comisii si in plenul Camerei si vom decide", a afirmat Budai, la Parlament.

El a spus ca va respecta prevederile programului de guvernare si ca discuta "aproape zilnic" cu fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu.

"Discutam aproape zilnic, chiar si pe legea pensiilor, cu Olguta Vasilescu", a punctat el.

Marius Budai a criticat declaratiile conform carora nu ar exista bani la buget pentru a asigura plata acestor pensii: "Condamn ferm astfel de declaratii deoarece nu fac decat sa aduca panica in randul pensionarilor. Au fost astfel de declaratii si pe parcursul anului 2017 si s-au dovedit false".

Budai a infirmat faptul ca s-ar fi luat bani din Fondul de rezerva al Guvernului pentru pensii

", a sustinut Budai, potrivit Agerpres

Ministrul Muncii a mai afirmat ca nu exista riscul de a nu exista majoritate in Parlament pentru adoptarea proiectului Legii pensiilor.

"Nu cred ca exista acest risc. Noi avem o majoritate clara in Parlament, contrar celor ce se intampla si tuturor celor ce se discuta la aceasta ora public. Sa lasam faptele sa vorbeasca si, in momentul in care vine legea in plen, vom vedea", a precizat Budai.

Comisia pentru munca din Camera Deputatilor dezbate luni proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Proiectul a fost adoptat anterior de Senat.