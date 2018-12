Tariceanu: Stabilitatea politica cred ca este un lucru foarte important, mai ales acum, cand preluam presedintia

Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Opozitia nu are voturile necesare pentru o motiune de cenzura, iar o cadere a Guvernului in perioada in care Romania se pregateste sa preia presedintia Consiliului European ar fi o idee foarte proasta.