"Astazi se confirma din nou ca fiecare zi cu Liviu Dragnea pe scaunul de presedinte al Camerei Deputatilor este o zi marcata de ilegalitati. PNL, de comun acord cu celelalte partide de Opozitie, a solicitat in cursul zilei de joi stenograma sedintei prin care cele doua propuneri de revocare a domnilor Dragnea si Iordache au fost votate pe articole. Din nefericire, nici pana astazi stenogramele sedintei de plen, care ar fi aratat negru pe alb deciziile si voturile date pe revocarea celor doi sefi ai PSD si ai Camerei Deputatilor, sunt tinute la sertar. De ce oare? Pentru ca intentioneaza sa le falsifice. Avem informatii consistente ca stenogramele sedintei prin care cei doi au fost revocati prin hotarari votate pe articole vor fi falsificate, de aceea avertizam conducerea Camerei Deputatilor sa inceteze tot acest demers de mentinere la putere cu forta prin ilegalitati. (...)

Astazi, in sedinta de conducere a Camerei, Liviu Dragnea, expres, direct, a solicitat ca liderii de grup sa nu mai aiba dreptul la cuvant in sedintele de Birou permanent. Practic, toti cei 20 si ceva de ani de democratie in Parlament au fost aruncati la cos si astazi se instituie o procedura noua pentru liderii partidelor de Opozitie si anume de a nu se mai exprima in sedintele de Bp. Practic, le este frica de forta cuvantului, le este frica de forta argumentelor", a spus Turcan, citata de hotnews.ro.