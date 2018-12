“Maine sau poimaine probabil vom depune motiunea de cenzura. Continuam discutiile cu toti parlamentarii si din arcul guvernamental si din Opozitie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic sa fie. In momentul in care avem date noi, o sa vi le transmitem. (...)

Dupa cum am mai zis, am un optimism temperat vizavi de aceasta motiune de cenzura. (...) Ieri nu am avut discutii cu domnul Ponta", a spus Barna, citat de stirileprotv.ro.

Chestionat de jurnalisti daca a vorbit cu reprezentantii UDMR, raspunsul sau a fost: "Face parte (n.r. - discutia cu UDMR) din subiectele pe care le discutam in aceste zile, inclusiv astazi. Vor mai fi discutii cu toata lumea, fara indoiala".