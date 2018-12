Administratia Prezidentiala a informat luni ca seful statului a sesizat CCR cu Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990.

Prin articolul unic al OUG nr. 56 se introduce un nou articol, art. (31), al carui prim alineat prevede: "Regiile autonome pot fi reorganizate ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotararea consiliului local/hotararea consiliului judetean sau prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, avand ca unic actionar/asociat statul roman sau autoritatea administratiei publice locale", arata presedintele.

Aceasta solutie legislativa, sustine el, incalca prevederi constitutionale si contravine jurisprudentei CCR, prin posibilitatea instituita pentru autoritatea administratiei publice locale de a dobandi calitatea de actionar/asociat la societatea rezultata din reorganizarea unei regii autonome.



Prin jurisprudenta sa, explica seful statului, Curtea Constitutionala a statuat ca autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii sunt consiliile locale/judetene, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.

In ceea ce priveste posibilitatea consiliului local de a exercita drepturi si de a executa obligatii proprii in cadrul raporturilor juridice si, implicit, de a dobandi calitatea de actionar, Curtea a decis ca acesta "(...) este un organ deliberativ cu caracter colegial, prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii. In acest sens, in calitate de autoritate a administratiei publice locale, consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv comune, orase si municipii, scrie Agerpres.

"Pe de alta parte, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte. Rezulta asadar ca, in calitatea sa de autoritate deliberativa a administratiei publice locale, consiliul local nu are personalitate juridica si, prin urmare, nu poate avea patrimoniu propriu, astfel incat nu poate exercita drepturi si obligatii proprii in cadrul raporturilor juridice. Dimpotriva, unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, in sensul de drepturi si obligatii pe care le exercita in legatura cu bunurile din domeniul sau public sau privat, este reprezentata in cadrul raporturilor juridice de catre consiliul local, acesta din urma exercitand drepturile si asumandu-si obligatiile existente in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale", se mentioneaza in comunicatul Administratiei Prezidentiale.

In consecinta, mai arata Iohannis, unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, in sensul de drepturi si obligatii pe care le exercita in legatura cu bunurile din domeniul sau public sau privat, este reprezentata in cadrul raporturilor juridice de catre consiliul local, acesta din urma exercitand drepturile si asumandu-si obligatiile existente in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale.

"Consideram ca sintagma 'autoritatea administratiei publice locale' din continutul art. 31 alin. (1) al OUG nr. 56/2018, aprobata prin legea dedusa controlului de constitutionalitate, are in vedere toate categoriile de autoritati ale administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala - consiliile locale (comunale, orasenesti si municipale), consiliile judetene si primarii. Insa, prin prisma dispozitiilor constitutionale si legale evocate, precum si a jurisprudentei Curtii Constitutionale rezulta ca autoritatile administratiei publice locale nu pot exercita drepturi si obligatii proprii in cadrul raporturilor juridice rezultate din calitatea de unic actionar/asociat al societatii rezultate in urma reorganizarii unei regii autonome, intrucat nu au personalitate juridica", mai explica presedintele.

In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot insa adopta hotarari in legatura cu participarea unitatilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990. Aceasta posibilitate nu se confunda cu exercitarea unor drepturi patrimoniale proprii. Similar, primarii nu pot dobandi calitatea de unic actionar/asociat al societatii rezultate in urma reorganizarii unei regii autonome, intrucat, potrivit art. 136 alin. (2) din Constitutie, proprietatea publica este susceptibila de a apartine unitatilor administrativ-teritoriale, iar nu autoritatii executive din cadrul acesteia, argumenteaza presedintele Klaus Iohannis.