Magistratii de la Curtea Surprema au decis luni sa amane toate procesele in materie civila si penala, fara a stabili un nou terrnen. Mai multe dosare mediatizate aveau astazi termen de judecata pe rolul acestor complete, printre acestea, dosarul in care Calin Popescu Tariceanu a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa si contestatiile in anulare facute de Elena Udrea si Alina Bica.

Judecatoarea Camelia Bogdan, in prezent suspendata din functie, a anuntat luni ca va contesta in instanta decizia CSM privind tragerea la sorti a completelor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, informeaza Adevarul.ro.

"Niciodata in istoria tarii nu s-a intamplat ca un complet sa nu judece. Este imposibil ca cineva sa vina in fata unei instante si sa nu aiba parte de proces. Este o premiera in istoria Romaniei. Voi ataca decizia Colegiului de conducere de la Instanta suprema si voi ataca inclusiv hotararea CSM (...) Curtea Constitutionala nu a delegat CSM sa legifereze in materia completurilor de 5 judecatori. M-am consultat si cu alti colegi si aceasta hotarare adauga la lege. Noi eram hotarati sa sesizam CJUE, sa facem o trimitere preliminara, deoarece prin aceasta hotarare a CSM se incalca principiul separatiei puterilor in stat. Curtea Constitutionala nu putea sa delege aceste atributii CSM. Completurile se stabilesc prin lege organica (...) Niciodata nu s-a intamplat ca un justitiabil sa vina in fata instantelor pentru a se judeca si sa spui ca nu ai o instanta stabilita de lege. Se incalca dreptul la un proces echitabil. Doresc sa se anuleze acea hotararea a CSM, deoarece este o hotarare adoptata in afara cadrului legal", a declarat Camelia Bogdan.