"Am luat decizia de a candida independent la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European, asta dupa multe gandiri si razgandiri. Am decis sa fac acest pas pentru ca NU sunt multumit de calitatea oamenilor care ii reprezinta pe romani in fata Europei, pentru ca m-am saturat sa fim mintiti si pentru ca imi doresc sa fac mai mult pentru noi. Vreau ca noi toti, cei din Diaspora, sa fim si mai uniti, mai ales acum cand tara noastra, pe care am fost obligati s-o parasim, trece prin clipe cumplite. Vreau sa putem vota liber, fara sabotaje de genul celor din 2014, sa ajutam macar cu un simplu vot Romania", a spus Razvan Stefanescu in exclusivitate pentru ziaristii.com, citat de Digi24.

Conform legislatiei, romanul stabilit in Suedia trebuie sa stranga 100.000 de semnaturi pentru ca nu va candida de pe listele unui partid.