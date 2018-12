Se prefigureaza oare o "Primavara Europeana"?

In decembrie 2010 in Tunisia izbucnea „Primavara Araba” ce avea sa se extinda in Egipt, Libia, Siria, Yemen, Algeria, Iordania, Bahrein. In cele mai multe dintre aceste tari revoltele de strada au inceput pasnic si au evoluat cu violenta amplificata de mania starnita de interventiile brutale ale autoritatilor, ducand in unele tari la schimbari de regim, in altele au degenerand in razboaie civile iar in altele regimurile au trebuit sa faca concesii consistente pentru a supravietui si a restabili ordinea sociala.

In Uniunea Europeana miscarile de strada din 2018 arata un potential ridicat pentru o apropiata negare a ordinii sociale si uneori chiar a ordinii constitutionale din‚ tari membre UE.

Fie ca vorbim de miscarile de strada din Romania, Polonia, Italia, Germania, Franta, Spania sau Belgia, populaía se opune guvernarilor nationale si nu de putine ori Uniunii Europene. Experienta Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, votul majoritar pentru BREXIT al insularilor, ne demonstreaza fara echivoc faptul ca ceva nu este in regula cu Uniunea Europeana, chiar daca pana la urma nu va exista un BREXIT.

Dar ce nu este in regula cu noi, cu Uniunea Europeana?

Doar cateva exemple:

1.Transferul integral al costurilor schimbarilor climatice strict pe spinarea si buzunarul clasei medii si a celor saraci (ex: interzicerea autoturismelor cu motoare diesel detinute in principal de navetisti si oameni saraci, cresterea accizei la combustibil pe care cetatenii le platesc din buzunar propriu iar cei bogati pun cheltuielile pe firma, etc);

2. Sentimentul justificat al cetatenilor europeni ca ei nu participa la deciziile privind prezentul si viitorul Uniunii;

3.Incapacitatea guvernelor nationale si a UE de a rezolva problema somajului in randul tinerilor care depaseste 20 la suta sau a integrarii migrantilor care devin catalizatori a violentelor din strada;

3.Sentimentul de insecuritate generat de incapacitatea institutiilor responsabile de a preveni atentate in spatii publice;

4.Incapacitatea UE de a arata cetatenilor care este viitorul, ceea ce permite extremistilor de stanga si de dreapta sa vina cu solutii indreptate spre distrugerea UE;

5.Lipsa comunicarii simple, pe intelesul populatiei dintre factorii de decizie politica si cetateni avand ca efect neincrederea si implicit nesustinerea deciziilor politice de catre populatie, fie ca vorbim de deciziile cu privire la reducerea emisiilor de carbon, despre migratie, despre bugetele alocate tarilor nou venite in UE, despre varsta de pensionare, despre reducerea deficitelor bugetare sau reducerea datoriei publice etc. etc.;

6.Reprimarea in forta a manifestatiilor publice ceea ce este de natura sa revolte intreaga populatie, indiferent ca participa sau nu la manifestatiile antiguvernamentale;

7.Convingerea tot mai puternica a unei bune parti a europenilor ca sunt prost guvernati si la nivel national dar si la nivel european;

8.In timp ce populatiile tarilor UE au dificultati tot mai mari datorita nesigurantei zilei de maine, multinationalele si bancile obtin profituri in crestere dupa ce au iesit din criza pe spinarea populatiei;

9.Ascensiunea partidelor nationaliste,populiste si extremiste urmare a lipsei de solutii credibile in probleme sociale cu care se confrunta populatia;

10.Multi cetateni europeni au senzatia ca Uniunea nu este si a lor ci este doar a politicienilor;

11.Nivelul diferit de integrare al statelor membre dar si vointa politica scazuta a parte din statele Uniunii de a accelera procesele de integrare genereaza discrepante majore in nivelul de trai al cetatenilor.

12.Franta si Germania se clatina din punct de vedere al increderii partenerilor lor europeni ca ar mai putea tracta Uniunea intr-o directie certa si unanim acceptata.

Toate acestea si multe altele, ar putea genera miscari de strada masive si revolte succesive sau simultane, prin contaminare, de-a lungul si de-a latul Uniunii Europene.

Riscul unei „Primaver Europene” exista si este responsabilitate Consiliului European, a Consiliului Uniunii Europene si a Comisiei Europene sa dea solutii la problemele care ii framanta pe cetatenii Uniunii , cetateni care incep sa-si piarda rabdarea, pentru ca problemele treneaza de multa vreme si au tot fost amanate din lipsa de decizii politice.



Oricum, nu eu voi da solutiile de redresare a Uniunii Europene, dar mi-as permite sa sintetizez propria-mi parere intr-un singur cuvant: INTEGRARE, cat mai multa si mai rapida INTEGRARE a statelor membre.

Politicienii europeni trebuie sa inceapa guvernarea pentru cetatenii europeni avand grija sa imparta corect costurile intre cetatenii europeni pe de o parte si multinationale plus banci pe de alta parte.

Asta daca dupa o „Primavara Araba” vrem sa nu ne surprinda o „Primavara Europeana” si sa ne intrebam pe urma de ce s-a intamplat", a scris Traian Basescu pe Facebook.