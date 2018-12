"Socotelile pentru motiunea de cenzura sunt foarte simple. (...) Nu contest dreptul opozitiei de a depune o motiune de cenzura. Cred ca momentul nu e potrivit. (...) Al doilea aspect este de natura strict tehnica. Daca numaram voturile opozitiei, le lipsesc cel putin 50 de voturi. Nu are nicio sansa o motiune de cenzura sa treaca in acest moment

Aceasta incercare de a forta debarcarea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputatilor (...) nu face decat sa demonstreze inca o data ca opozitia, in loc sa recurga la mijloacele corect, democratice (...), sa demonstreze ca are suportul electoral necesar pentru a prelua puterea, recurge la aceste incercari disperate, doar, doar isi va pune in aplicare planul care in final vizeaza (...) rasturnarea actualului Guvern si preluarea puterii, asa cum s-a intamplat, de altfel (...), si in 2015, dupa caderea, (...) demisia lui Victor Ponta", a declarat Tariceanu, potrivit dcnews.