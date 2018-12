Liderul formatiunii, Victor Ponta, a precizat ca proiectul a fost elaborat in baza propunerilor facute de catre ONG-urile din domeniu si are sustinerea Ministerului Sanatatii, dar ca PSD nu le sprijina, din cauza ca vin din partea unui deputat Pro Romania.

"Pur si simplu, modificarile facute de catre deputatul PSD Gabriela Podasca nu mai sunt acceptate de PSD cand e vorba de deputatul Pro Romania Gabriela Podasca. Liderul de grup de la Senat de la PSD a zis: 'Da, erau bune cand era la PSD, acum pentru ca e la Pro Romania nu mai sunt bune si nu le mai admitem'", a spus Ponta, in cadrul unei conferinte de presa.

Deputatul Gabriela Podasca a declarat ca propunerile de modificare a legii 151/2010 vor intra saptamana viitoare in dezbaterea Camerei Deputatilor.

"Pe de o parte avem nevoie de o depistare precoce a tulburarii de spectru autist, prin obligativitatea aplicarii screening-ului de catre medicul de familie pentru toti copiii cu varsta sub trei ani. Pe de alta parte, vorbim de infiintarea unui registru unic de evidenta a tuturor persoanelor diagnosticate cu TSA, registru care ar urma sa fie infiintat si gestionat de catre Ministerul Sanatatii. Ultima propunere: un acces liber si gratuit la servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru aceste persoane. Partea buna este ca Guvernul a apreciat acest proiect legislativ si a dat un punct de vedere favorabil. Partea proasta este ca in momentul in care acest proiect a intrat in dezbatere la Senat, vedem ca raportul votat de catre colegii din Senat elimina doua puncte extrem de importante si extrem de asteptate de catre ONG-urile cu care am lucrat in construirea acestui proiect. Si ma refer la depistarea precoce si aplicarea acelui screening la copii cu varsta sub trei ani si pe de alta parte, la infiintarea acelui registru unic, gestionat de catre Ministerul Sanatatii", a spus ea, conform Agerpres.

Cele doua masuri nu au un impact financiar semnificativ

Podasca a adaugat ca in timpul dezbaterii de la Senat initiatorilor nu le-au fost prezentate argumentele pentru excluderea celor doua puncte din raportul final. Pe de alta parte, ea a subliniat ca cele doua masuri nu au un impact financiar semnificativ.

"Registrul unic se infiinteaza prin ordin al ministrului Sanatatii si m-a bucurat sa vad ca pana la urma Ministerul Sanatatii a dat vot favorabil. Practic toate persoanele care au fost diagnosticate cu TSA vor fi introduse intr-un registru gestionat pe plan local de catre unitatile medicale si ulterior centralizat la nivelul Ministerului Sanatatii. Deci nu vorbim de resurse financiare decat din punct de vedere al construirii unui soft. Legat de partea de diagnostic, vorbim de un formular care exista si acum si care de multe ori e folosit de medicii de familie, cu noua intrebari care se adreseaza parintelui, legat de modul in care se poarta copilul. Or, acel formular da o serie de indicii catre medicul de familie. Deci nu vorbim de o resursa financiara", a spus ea.

Podasca a declarat ca in Romania exista aproximativ 30.000 de copii incadrati cu tulburare de spectru autist, dar ca de fapt nu se cunoaste numarul exact al acestora, iar in lipsa unui screening nu poate fi elaborat un pachet adecvat de masuri integrate.

"Am vazut ca Guvernul Romaniei a prezentat un HG de infiintare a unui consiliu interministerial privind persoanele cu TSA. M-am uitat pe acea hotarare de guvern. Nu scrie absolut nimic concret. Din pacate, dincolo de vorbe si intalnirile nenumarate ale doamnei prim-ministru cu ONG-urile din domeniu, nu avansam in niciun fel in acest domeniu", a precizat ea.