"Am gasit o sursa de finantare nu foarte mare, dar importanta. Cei 16 deputati Pro Romania vom depune un amendament la legea bugetului de stat (...) PSD, PNL si ceilalti timp de un an de zile sa nu ia bani de la bugetul de stat, sa ii lase prin amendamentul nostru la bugetul de pensii. Tuturor beneficiarilor de pensie minima de 640 de lei din aceste fonduri putem sa le dublam pensia, sa ajungem la pensia medie. Sunt 300.000 de beneficiari carora putem sa le dublam pensia minima, un an de zile daca nu mai platim aceste subventii de la bugetul de stat pentru functionarea partidelor politice. Cred ca un an de zile de solidaritate din partea PSD si PNL cu pensionarii din Romania ar fi un gest apreciat in campania electorala. Nu mor daca nu iau 35 de milioane de lei pe luna. Sunt 8 milioane de euro din bani publici, pe luna septembrie doar, pentru un partid politic. E categoric exagerat si, categoric, o sfidare la adresa oamenilor", a spus Ponta, conform Agerpres.

El a precizat ca in baza modificarilor propuse in acest an de catre deputatul PSD Mircea Draghici la legea 334/2006, privind finantarea partidelor politice, in luna septembrie PSD a primit de la bugetul de stat 35 de milioane de lei, iar PNL 16 milioane de lei. In octombrie PSD a beneficiat de 12 milioane de lei, iar PNL 5,5 milioane de lei.

"Finantarea partidelor, din 2018, prin amendamentul respectiv, nu se mai face prin procent din buget, ci procent din PIB. Deci in loc sa finantam procent din PIB la sanatate si educatie, finantam la procent din PIB partidele politice. Suma totala pentru anul 2018 - dar va creste in 2019 - este de 190 de milioane de lei", a spus fostul prim-ministru.

Pro Romania a depus un amendament conform caruia legea pensiilor ar urma sa intre in vigoare pe 1 ianuarie 2019

Victor Ponta a atras atentia asupra faptului ca atunci cand a fost elaborat proiectul legii pensiilor, reprezentantii Guvernului "au uitat de persoanele cu dizabilitati" si a mentionat ca Pro Romania va sustine cele patru amendamente ale PNL care corecteaza acest aspect. El a reamintit ca reprezentantii Pro Romania au depus un amendament conform caruia legea pensiilor ar urma sa intre in vigoare pe 1 ianuarie 2019, nu pe 1 septembrie 2021.

"Daca exista resurse bugetare, atunci nu inteleg de ce trebuie sa dam din 2021, trebuie sa dam de la 1 ianuarie 2019. Suntem in 2018, am vazut trompetele strigand cat de bine o ducem si cat de multi bani avem la buget. Cresterile de preturi sunt azi, inflatia e azi, trebuie sa aplicam legea de azi. Daca nu exista bani la buget, atunci nu putem sa adoptam o lege mincinoasa, prin care sa ii mintim pe pensionari ca o sa primeasca ceva in 2021. (...) Aceasta lege, care prezentata la televizor de reprezentantii Guvernului dubleaza, tripleaza pensii, pensii pe hartie - ca si autostrazile care se fac tot pe hartie - trebuie sa intre in vigoare la 1 ianuarie sau nu trebuie sa intre deloc, decat atunci cand vor exista bani pentru acest lucru ", a spus el.

Ponta a adaugat ca Pro Romania asteapta de la Guvern o prezentare foarte clara asupra resurselor bugetare, care sa fie confirmata si de Comisia Europeana.

"Dupa cum stiti, in ultimele documente ale Comisiei Europene se vorbeste despre Romania ca tara care a deviat cel mai grav de la tintele de deficit, despre tara care se imprumuta cel mai scump si care are cele mai mari probleme de finantare. Si atunci nu putem sa adoptam o lege prin care sa ii mintim pe oameni (...) Noua lege privind sistemul public de pensii a trecut de Senat fara sa fie discutat, nu s-a discutat in niciun fel, doar s-a votat (...) Cred ca este cea mai importanta lege din acest an, pentru ca priveste peste 5 milioane de beneficiari directi si ii priveste pe ceilalti cinci milioane care sunt contribuabili si care prin contributiile lor sustin sistemul public de pensii", a mai afirmat liderul Pro Romania.