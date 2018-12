"Parerea mea este ca ar trebuie sa evitam o astfel de situatie, care va crea o stare de conflict deschis cu UE. Daca cineva vrea sa mearga in directia respectiva, trebuie sa stie ca isi asuma niste riscuri, nu pentru decize, ci pentru relatia de ansamblu cu UE in timpul presedintiei noastre. Romania are nevoie de un sistem de justitie independent, corect, echilibrat in care sa nu isi bage nimeni coada, nici politicienii si nici serviciile secrete.

Si, daca cineva a exagerat in trecut, asta nu trebuie sa reprezinte o scuza ca, sub pretextul corectarii unor lucruri care sunt nepermise intr-o democratie, sa arunci sistemul in sistemul opus", a declarat Mircea Geoana, potrivit Digi24.