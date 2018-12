"Nu am plecat si va dau o veste proasta: nici nu am de gand sa plec din Politehnica, ma duc si indeplinesc misiunea de dascal, ma duc si imi fac orele pentru ca legatura cu studentii mei si cu doctoranzii mei ma tine cu picioarele pe pamant si lucrul acestea este extraordinar de important. Cred ca scoala romaneasca astazi are nevoie de slujitori care sa-i dea alta stralucire. Prea des auzim vorbindu-se urat de invatamantul romanesc si noi nu-i putem contrazice pe cei care vorbesc asa. (...) Putem sa spunem despre invatamantul romanesc ca este polarizat, iar obligatia noastra este sa incercam sa apropiem polii, ca avem scoli exceptionale cu care putem intra in orice competitie si nu ne va fi teama niciodata ca o sa piarda competitia, dar avem si scoli in care nu ia niciun elev bacalaureatul sau sunt foarte multi elevi care nu iau cinci la evaluarea de la clasa a 8-a. (...) Eu cred ca daca reusim sa-i asezam in randul vostru, dragi elevi, si pe profesori, dar pe parinti, reusim sa facem mai mult pentru voi, ceea ce eu personal imi doresc si ca profesor si sigur si in aceasta probabil nefericita pozitie pe care o am in acest moment", a afirmat Andronescu, la Conferinta Nationala "200 de ani de inginerie - trecut, prezent si viitor", organizata de Universitatea Politehnica Bucuresti, potrivit Agerpres.

Intrebata de jurnalisti in legatura cu aceasta afirmatie, Andronescu a precizat: "In general ministrul este o persoana care trebuie stransa de gat, trebuie aruncata la cos si din punctul acesta de vedere...".

"Eu, in primul rand, o sa am toate abordarile mele de pe pozitia de profesor. Sunt profesor intr-o scoala foarte serioasa cum este Politehnica, am avut profesori exceptionali si nu am sa uit niciodata cum tratau profesorii mei scoala si asa voi face si eu. Sunt profesor si voi trata scoala ca un profesor", a adaugat Andronescu.

Intrebata daca a simtit presiune in noua functie, Ecaterina Andronescu a spus: "Nu. Acest lucru nu l-am simtit nici in bucatile de mandat anterioare. Eu sunt a patra oara in Ministerul Educatiei, dar in mandatele anterioare nu am adunat un mandat intreg. Am avut doi ani si jumatate in primul mandat, apoi 9 luni si apoi 6 luni".

Ea a adaugat ca "scoala" este cea care a convins-o sa preia functia de ministru.

"M-a convins scoala. Eu cred ca scoala are nevoie de lucruri care trebuie facute acum si nu alta data si daca au considerat ca priceperea mea ma pune intr-o situatie sa pot sa fac acest lucru, asta a contat foarte mult", a mai subliniat Andronescu.