Ea a explicat ca pentru cele trei spitale sunt disponibili 150 de milioane de euro, dar costurile necesare ar fi de 460 de milioane de euro pentru un singur spital, astfel ca o solutie ar fi parteneriatul public-privat.

"Am avut discutie cu doamna Corina Cretu, am discutat si cu ceilalti comisari. Eu cred ca, pentru a avea un impact foarte bun, trebuie sa folosim si fondurile europene, si parteneriatul public privat si fonduri de la bugetul de stat. Noi avem pe cele trei spitale 150 de milioane de euro. Asta inseamna ca, platind si ceea ce presupune cheltuielile cu studiile de fezabilitate, ne ramane mult mai putin. Nu asta este problema. Noi trebuie sa gasim solutii. Ori sa fazam astfel incat sa mai luam bani europeni, sa putem construi pe fonduri europene, ori sa construim aceasta conlucrare intre fondurile europene si parteneriatul public-privat, exista si un regulament european in acest sens", a declarat Dancila, potrivit Agerpres.

Premierul a explicat ca, pentru suplimentarea fondurilor, trebuie o conlucrare cu comisarul Corina Cretu sau gasirea unei alte surse de finantare.

"Bineinteles ca vrem sa facem spitalele. Depunem toate actele pana la sfarsitul acestui an. Nu exista o problema din acest punct de vedere. Problema este sa privim putin mai departe. Ne trebuie 460 de milioane de euro pentru un spital, trebuie sa vedem cum putem, sa trimitem o scrisoare, sa conlucram cu doamna Cretu, sa putem sa luam din acesti bani mai multi de la Comisia Europeana, sau sa gasim o alta sursa de finantare, si aici ne gandim la parteneriatul public-privat. Acestia sunt bani care presupun o cheltuire suplimentara de la bugetul de stat. Noi trebuie sa vedem care este cea mai buna formula. Dar ne dorim, cu siguranta ne dorim sa avem cat mai multi bani europeni in Romania, sa avem o absorbtie cat mai mare. Speram ca pana la finalul mandatului sa ajungem la 100%. Avem un obiectiv ambitios, dar, in acelasi timp, in paralel, vrem sa folosim si parteneriatul public-privat", a mai spus Viorica Dancila.