Social-democratii europeni se pregatesc sa il aprobe pe Frans Timmermans drept candidat la sefia CE

Partidul Socialistilor Europeni (PES) isi aproba sambata candidatul cap de lista pentru alegerile europene din 2019, olandezul Frans Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte ale Comisiei Europene, in cadrul uni congres care are loc la Lisabona, in Portugalia, relateaza DPA.